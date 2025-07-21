Графики отключений света на завтра, 22 июля, в Одессе - прогнозы от ДТЭК и Укрэнерго по ситуации с электричеством

Графики отключений света в Одессе — какие прогнозы на завтра
Ситуация в энергосистеме страны еще остается сложной из-за атак со стороны РФ по энергообъектам. Однако завтра, во вторник, 22 июля, в Одессе вводить ограничения подачи света не планируют.
Такой вывод можно сделать из того, что ни ДТЭК, ни Укрэнерго не предупреждали об ограничении.
Потребление электроэнергии снизилось
Потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к снижению. Сегодня, 21 июля, по состоянию на 9:30, оно было на 5,4% ниже, чем в это же время предыдущего рабочего дня — в пятницу. Причина — установление умеренной температуры воздуха в большинстве регионов (кроме южных). А также — ясная погода на значительной территории Украины, что обусловливает высокую эффективность бытовых солнечных электростанций и соответствующее уменьшение объема энергопотребления из общей сети.
Где узнать графики
Если отключение все же введут, то энергетики предупредят заранее. Проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. В ДТЭК призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.
Как узнать время восстановления света
Время восстановления света можно узнать с помощью:
- сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
- чат-бота в Telegram;
- личных сообщений в Facebook;
- подать заявку на сайте ДТЭК.
Напомним, недавно мы писали о стоимости электроэнергии в июле. А также о тарифе на СДПТ для одесситов.
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