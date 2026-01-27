Відключення електроенергії в Україні 28 січня 2024: графіки та ситуація в Одеській області

Будинок без світла. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У середу, 28 січня, в Україні запровадять погодинні графіки відключень електроенергії та обмеження її використання. Найбільш складна ситуація склалася в Одеській області, де через пошкодження електромереж, зокрема в Одесі, енергетики змушені здійснювати аварійні вимкнення світла. У районах з більш надійним станом мереж подачу електроенергії проводитимуть відповідно до затверджених графіків.

Про це повідомили на офіційному сайті Укренерго.

Аварійні відключення світла

В Одеській області тривають аварійні відключення електроенергії через технічні несправності в електромережах. Хоча в деяких громадах вже діють планові графіки вимкнень, їх повне впровадження по всьому регіону поки що ускладнене через складність ситуації. Енергетики закликають мешканців відповідально використовувати електроприлади та максимально зменшувати навантаження на мережу. Для перевірки поточного стану електропостачання та інформації про належність вашого будинку до певної зони відключень рекомендується користуватися офіційним сайтом оператора системи розподілу або спеціальним чат-ботом.

Графіки відключення світла в Одесі

У Одесі наразі не проводять планових відключень електроенергії. Місто працює у режимі стабілізаційних вимкнень, які коригуються в залежності від поточного стану енергосистеми в реальному часі. Енергетики постійно займаються ремонтом пошкоджених ліній, щоб якнайшвидше забезпечити жителям стабільне електропостачання. За відсутності нових аварій найближчим часом планується повернення до чітких погодинних графіків відключень.

Як дізнатися час відновлення електроенергії

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

