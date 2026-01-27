Отключение электроэнергии в Украине 28 января 2024: графики и ситуация в Одесской области

Графики отключений света в Одессе — прогнозы на завтра
В среду, 28 января, в Украине введут почасовые графики отключений электроэнергии и ограничения ее использования. Наиболее сложная ситуация сложилась в Одесской области, где из-за повреждения электросетей, в частности в Одессе, энергетики вынуждены осуществлять аварийные отключения света. В районах с более надежным состоянием сетей подачу электроэнергии будут проводить в соответствии с утвержденными графиками.
Об этом сообщили на официальном сайте Укрэнерго.
Аварийные отключения света
В Одесской области продолжаются аварийные отключения электроэнергии из-за технических неисправностей в электросетях. Хотя в некоторых громадах уже действуют плановые графики отключений, их полное внедрение по всему региону пока затруднено из-за сложности ситуации. Энергетики призывают жителей ответственно использовать электроприборы и максимально уменьшать нагрузку на сеть. Для проверки текущего состояния электроснабжения и информации о принадлежности вашего дома к определенной зоне отключений рекомендуется пользоваться официальным сайтом оператора системы распределения или специальным чат-ботом.
Графики отключения света в Одессе
В Одессе пока не проводят плановых отключений электроэнергии. Город работает в режиме стабилизационных отключений, которые корректируются в зависимости от текущего состояния энергосистемы в реальном времени. Энергетики постоянно занимаются ремонтом поврежденных линий, чтобы как можно быстрее обеспечить жителям стабильное электроснабжение. При отсутствии новых аварий в ближайшее время планируется возвращение к четким почасовым графикам отключений.
Как узнать время восстановления электроэнергии
Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:
- сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
- чат-бота в Telegram;
- личных сообщений в Facebook;
- подать заявку на сайте ДТЭК.
Напомним, мы сообщали о том, что в Одесской области построят ветровую станцию, которая станет дополнительным источником генерации света. Также мы писали о том, почему в Одесской области до сих пор действуют аварийные отключения света.
Читайте Новини.LIVE!