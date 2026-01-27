Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Графики отключений света в Одессе — прогнозы на завтра

Графики отключений света в Одессе — прогнозы на завтра

Ua ru
Дата публикации 27 января 2026 20:46
Отключение электроэнергии в Украине 28 января 2024: графики и ситуация в Одесской области
Дом без света. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В среду, 28 января, в Украине введут почасовые графики отключений электроэнергии и ограничения ее использования. Наиболее сложная ситуация сложилась в Одесской области, где из-за повреждения электросетей, в частности в Одессе, энергетики вынуждены осуществлять аварийные отключения света. В районах с более надежным состоянием сетей подачу электроэнергии будут проводить в соответствии с утвержденными графиками.

Об этом сообщили на официальном сайте Укрэнерго.

Реклама
Читайте также:

Аварийные отключения света

В Одесской области продолжаются аварийные отключения электроэнергии из-за технических неисправностей в электросетях. Хотя в некоторых громадах уже действуют плановые графики отключений, их полное внедрение по всему региону пока затруднено из-за сложности ситуации. Энергетики призывают жителей ответственно использовать электроприборы и максимально уменьшать нагрузку на сеть. Для проверки текущего состояния электроснабжения и информации о принадлежности вашего дома к определенной зоне отключений рекомендуется пользоваться официальным сайтом оператора системы распределения или специальным чат-ботом.

Графики отключения света в Одессе

В Одессе пока не проводят плановых отключений электроэнергии. Город работает в режиме стабилизационных отключений, которые корректируются в зависимости от текущего состояния энергосистемы в реальном времени. Энергетики постоянно занимаются ремонтом поврежденных линий, чтобы как можно быстрее обеспечить жителям стабильное электроснабжение. При отсутствии новых аварий в ближайшее время планируется возвращение к четким почасовым графикам отключений.

Как узнать время восстановления электроэнергии

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

  • сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • чат-бота в Telegram;
  • личных сообщений в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, мы сообщали о том, что в Одесской области построят ветровую станцию, которая станет дополнительным источником генерации света. Также мы писали о том, почему в Одесской области до сих пор действуют аварийные отключения света.

Одесса Одесская область Новости Одессы отключения света свет графики отключений света
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации