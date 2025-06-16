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Головна Одеса Графіки відключень в Одесі — чи буде світло завтра

Графіки відключень в Одесі — чи буде світло завтра

Ua en ru
Дата публікації: 16 червня 2025 20:07
Графіки відключень світла на завтра, 17 червня, в Одесі - прогнози від ДТЕК та Укренерго щодо ситуації з електрикою
Одеса вночі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
Ключові моменти Споживання електроенергії знизилось Де дізнатися графіки Як дізнатися час відновлення світла

Ситуація в енергосистемі ще залишає бажати кращого, тому в Укренерго ще закликають заощаджувати електроенергію за можливості. Проте завтра, 17 червня, в Одесі запроваджувати обмеження подачі світла поки не планують.

Такий висновок можна зробити з того, що ні ДТЕК, ні Укренерго не попереджали про обмеження.

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Споживання електроенергії знизилось

Споживання електроенергії знизилось. Сьогодні, 16 червня, станом на 9:30, воно було на 2,6% нижчим, ніж попереднього робочого дня — у п’ятницю, 13 червня. Причина таких змін — ясна погода майже на всій території України, крім частини східних областей. Це зумовлює ефективну роботу побутових сонячних електростанцій та відповідне зменшення енергоспоживання із загальної мережі. 

Де дізнатися графіки

Якщо відключення все ж запровадять, то енергетики попередять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. У ДТЕК закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.

Як дізнатися час відновлення світла

Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про тариф на світло у червні. А також про тариф на УБПТ для одеситів.

комунальні послуги Одеса Новини Одеси ДТЕК графіки відключень світла
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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