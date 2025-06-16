Графики отключений света на завтра, 17 июня, в Одессе - прогнозы от ДТЭК и Укрэнерго по ситуации с электричеством

Одесса ночью. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Ситуация в энергосистеме еще оставляет желать лучшего, поэтому в Укрэнерго еще призывают экономить электроэнергию по возможности. Однако завтра, 17 июня, в Одессе вводить ограничения подачи света пока не планируют.

Такой вывод можно сделать из того, что ни ДТЭК, ни Укрэнерго не предупреждали об ограничении.

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Потребление электроэнергии снизилось

Потребление электроэнергии снизилось. Сегодня, 16 июня, по состоянию на 9:30, оно было на 2,6% ниже, чем в предыдущий рабочий день — в пятницу, 13 июня. Причина таких изменений - ясная погода почти на всей территории Украины, кроме части восточных областей. Это обусловливает эффективную работу бытовых солнечных электростанций и соответствующее уменьшение энергопотребления из общей сети.

Где узнать графики

Если отключение все же введут, то энергетики предупредят заранее. Проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. В ДТЭК призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.

Как узнать время восстановления света

Время восстановления света можно узнать с помощью:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, недавно мы писали о тарифе на свет в июне. А также о тарифе на СДПТ для одесситов.