В Одесі 3 вересня не планують відключення світла

Графіки відключень в Одесі — чи будуть задіяні завтра
На Одещині продовжуються роботи з відновлення мереж, які були пошкоджені внаслідок ворожих атак. Попри небезпеку та постійні обстріли — енергосистема витримує. Отже, на завтра, 3 вересня в Одесі графіків відключень не планують.
Про це свідчить відсутність офіційних повідомлень від Укренерго та ДТЕК.
Де дізнатися графіки
В Укренерго повідомили, що споживання електроенергії зменшується. Станом на ранок воно було на 3% меншим, ніж в той самий час попереднього дня — у понеділок.
У ДТЕК зазначили, якщо ситуація зміниться, про відключення повідомлять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті оператора системи розподілу. Якщо обмеження введуть — то графіки повідомлять саме там.
Як дізнатися час відновлення електроенергії
Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:
- сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");
- чат-бота у Telegram;
- приватних повідомлень у Facebook;
- подати заявку на сайті ДТЕК.
Нагадаємо, на Одещині тривають відновлювальні роботи електромереж після ворожого обстрілу. Також ми повідомляли, в Одесі планують підвищити вартість тепла.
Читайте Новини.LIVE!