В Одесі 3 вересня не планують відключення світла

Будівля в Одесі без світла. Фото: Новини.LIVE

На Одещині продовжуються роботи з відновлення мереж, які були пошкоджені внаслідок ворожих атак. Попри небезпеку та постійні обстріли — енергосистема витримує. Отже, на завтра, 3 вересня в Одесі графіків відключень не планують.

Про це свідчить відсутність офіційних повідомлень від Укренерго та ДТЕК.

Реклама

Читайте також:

Де дізнатися графіки

В Укренерго повідомили, що споживання електроенергії зменшується. Станом на ранок воно було на 3% меншим, ніж в той самий час попереднього дня — у понеділок.



У ДТЕК зазначили, якщо ситуація зміниться, про відключення повідомлять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті оператора системи розподілу. Якщо обмеження введуть — то графіки повідомлять саме там.

Як дізнатися час відновлення електроенергії

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, на Одещині тривають відновлювальні роботи електромереж після ворожого обстрілу. Також ми повідомляли, в Одесі планують підвищити вартість тепла.



