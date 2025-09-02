Відео
Графіки відключень в Одесі — чи будуть задіяні завтра

Графіки відключень в Одесі — чи будуть задіяні завтра

Ua ru
Дата публікації: 2 вересня 2025 20:32
В Одесі 3 вересня не планують відключення світла
Будівля в Одесі без світла. Фото: Новини.LIVE

На Одещині продовжуються роботи з відновлення мереж, які були пошкоджені внаслідок ворожих атак. Попри небезпеку та постійні обстріли — енергосистема витримує. Отже, на завтра, 3 вересня в Одесі графіків відключень не планують. 

Про це свідчить відсутність офіційних повідомлень від Укренерго та ДТЕК.

Читайте також:

Де дізнатися графіки

В Укренерго повідомили, що споживання електроенергії зменшується. Станом на ранок воно було на 3% меншим, ніж в той самий час попереднього дня — у понеділок.

У ДТЕК зазначили, якщо ситуація зміниться, про відключення повідомлять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті оператора системи розподілу. Якщо обмеження введуть — то графіки повідомлять саме там.

Як дізнатися час відновлення електроенергії

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, на Одещині тривають відновлювальні роботи електромереж після ворожого обстрілу. Також ми повідомляли, в Одесі планують підвищити вартість тепла.


  

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
