В Одессе 3 сентября не планируют отключение света 3 сентября

Графики отключений в Одессе — будут ли задействованы завтра
В Одесской области продолжаются работы по восстановлению сетей, которые были повреждены в результате вражеских атак. Несмотря на опасность и постоянные обстрелы — энергосистема выдерживает. Итак, на завтра, 3 сентября в Одессе графиков отключений не планируют.
Об этом свидетельствует отсутствие официальных сообщений от Укрэнерго и ДТЭК.
Где узнать графики
В Укрэнерго сообщили, что потребление электроэнергии уменьшается. По состоянию на утро оно было на 3% меньше, чем в то же время предыдущего дня — в понедельник.
В ДТЭК отметили, если ситуация изменится, об отключении сообщат заранее. Проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте оператора системы распределения. Если ограничения введут - то графики сообщат именно там.
Как узнать время восстановления электроэнергии
Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:
- сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
- чат-бота в Telegram;
- личных сообщений в Facebook;
- подать заявку на сайте ДТЭК.
Напомним, в Одесской области продолжаются восстановительные работы электросетей после вражеского обстрела. Также мы сообщали, в Одессе планируют повысить стоимость тепла.
