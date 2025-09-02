В Одессе 3 сентября не планируют отключение света 3 сентября

Здание в Одессе без света. Фото: Новини.LIVE

В Одесской области продолжаются работы по восстановлению сетей, которые были повреждены в результате вражеских атак. Несмотря на опасность и постоянные обстрелы — энергосистема выдерживает. Итак, на завтра, 3 сентября в Одессе графиков отключений не планируют.

Об этом свидетельствует отсутствие официальных сообщений от Укрэнерго и ДТЭК.

Где узнать графики

В Укрэнерго сообщили, что потребление электроэнергии уменьшается. По состоянию на утро оно было на 3% меньше, чем в то же время предыдущего дня — в понедельник.



В ДТЭК отметили, если ситуация изменится, об отключении сообщат заранее. Проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте оператора системы распределения. Если ограничения введут - то графики сообщат именно там.

Как узнать время восстановления электроэнергии

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, в Одесской области продолжаются восстановительные работы электросетей после вражеского обстрела. Также мы сообщали, в Одессе планируют повысить стоимость тепла.