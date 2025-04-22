Графіки відключення світла на завтра в Одесі - прогнози від ДТЕК та Укренерго

Графіки відключень в Одесі — чи одесити будуть завтра зі світлом
Мешканців Одещини ще просять заощаджувати електроенергію за можливості. Завтра, 23 квітня, в обласному центрі вводити обмеження подачі світла поки не планують, однак ситуація може змінюватися.
Такий висновок можна зробити з того, що ні ДТЕК, ні Укренерго не попереджали про обмеження.
Споживання електроенергії росте
Сьогодні, 22 квітня, рівень споживання електроенергії був на 5,1% вищим, ніж попереднього дня — у понеділок. Причина — традиційне зростання енергоспоживання на початку робочого тижня та у післясвятковий період.
Де дізнатися графіки
Якщо відключення все ж запровадять, то енергетики попередять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. У ДТЕК закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.
Як дізнатися час відновлення світла
Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:
- сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");
- чат-бота у Viber;
- чат-бота у Telegram;
- приватних повідомлень у Facebook;
- подати заявку на сайті ДТЕК.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про вартість електрики у квітні. А також про стан постраждалих після ранкової атаки.
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