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Графіки відключень в Одесі — чи одесити будуть завтра зі світлом

22 квітня 2025 20:51
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
Графіки відключення світла на завтра в Одесі - прогнози від ДТЕК та Укренерго
Одеса вночі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

Мешканців Одещини ще просять заощаджувати електроенергію за можливості. Завтра, 23 квітня, в обласному центрі вводити обмеження подачі світла поки не планують, однак ситуація може змінюватися.

Такий висновок можна зробити з того, що ні ДТЕК, ні Укренерго не попереджали про обмеження.

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Споживання електроенергії росте

Сьогодні, 22 квітня, рівень споживання електроенергії був на 5,1% вищим, ніж попереднього дня — у понеділок. Причина — традиційне зростання енергоспоживання на початку робочого тижня та у післясвятковий період. 

Де дізнатися графіки

Якщо відключення все ж запровадять, то енергетики попередять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. У ДТЕК закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.

Як дізнатися час відновлення світла

Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Viber;
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про вартість електрики у квітні. А також про стан постраждалих після ранкової атаки.

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