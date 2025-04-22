Графики отключения света на завтра в Одессе — прогнозы от ДТЭК и Укрэнерго

Одесса ночью. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Жителей Одесской области еще просят экономить электроэнергию по возможности. Завтра, 23 апреля, в областном центре вводить ограничения подачи света пока не планируют, однако ситуация может меняться.

Такой вывод можно сделать из того, что ни ДТЭК, ни Укрэнерго не предупреждали об ограничениях.

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Потребление электроэнергии растет

Сегодня, 22 апреля, по состоянию на 9:30, уровень потребления электроэнергии был на 5,1% выше, чем в предыдущий день — в понедельник. Причина — традиционный рост энергопотребления в начале рабочей недели и в послепраздничный период.

Где узнать графики

Если отключение все же введут, то энергетики предупредят заранее. Проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. В ДТЭК призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.

Как узнать время восстановления света

Время восстановления света можно узнать с помощью:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Viber;

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, недавно мы писали о стоимости электричества в апреле. А также о состоянии пострадавших после утренней атаки.