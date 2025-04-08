Графіки відключень в Одесі на завтра

Графіки відключень в Одесі — яка ситуація зі світлом завтра
В Укренерго ще закликають заощаджувати електроенергію з 8:00 до 21:00. Проте завтра, 9 квітня, в Одесі вводити обмеження подачі світла поки не планують.
Такий висновок можна зробити з того, що ні ДТЕК, ні Укренерго не попереджали про обмеження.
Споживання енергії зросло
Вчора, 7 квітня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 14,3% вищим, ніж максимум попереднього робочого дня — у п’ятницю, 4 квітня. Причина — суттєве похолодання.
Де дізнатися графіки
Якщо відключення все ж таки запровадять, то енергетики попередять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. У ДТЕК закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.
Як дізнатися час відновлення світла
Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:
- сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");
- чат-бота у Viber;
- чат-бота у Telegram;
- приватних повідомлень у Facebook;
- подати заявку на сайті ДТЕК.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про вартість електрики у квітні. А також про те, чому сьогодні не було світла.
Читайте Новини.LIVE!