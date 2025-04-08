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Графіки відключень в Одесі — яка ситуація зі світлом завтра

8 квітня 2025 20:57
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
Графіки відключень в Одесі на завтра
Нічна Одеса. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

В Укренерго ще закликають заощаджувати електроенергію з 8:00 до 21:00. Проте завтра, 9 квітня, в Одесі вводити обмеження подачі світла поки не планують.

Такий висновок можна зробити з того, що ні ДТЕК, ні Укренерго не попереджали про обмеження.

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Вчора, 7 квітня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 14,3% вищим, ніж максимум попереднього робочого дня — у п’ятницю, 4 квітня. Причина — суттєве похолодання. 

Де дізнатися графіки

Якщо відключення все ж таки запровадять, то енергетики попередять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. У ДТЕК закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.

Як дізнатися час відновлення світла

Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Viber;
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про вартість електрики у квітні.  А також про те, чому сьогодні не було світла.

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