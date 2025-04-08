Графики отключений в Одессе на завтра

Ночная Одесса. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Укрэнерго еще призывают экономить электроэнергию с 8:00 до 21:00. Однако завтра, 9 апреля, в Одессе вводить ограничения подачи света пока не планируют.

Такой вывод можно сделать из того, что ни ДТЭК, ни Укрэнерго не предупреждали об ограничениях.

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Вчера, 7 апреля, суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на 14,3% выше, чем максимум предыдущего рабочего дня — в пятницу, 4 апреля. Причина — существенное похолодание.

Где узнать графики

Если отключения все же введут, то энергетики предупредят заранее. Проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. В ДТЭК призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.

Как узнать время восстановления света

Время восстановления света можно узнать с помощью:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Viber;

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, недавно мы писали о стоимости электричества в апреле. А также о том, почему сегодня не было света.