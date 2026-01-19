Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Графіки відключень в Одесі — яка ситуація зі світлом завтра

Графіки відключень в Одесі — яка ситуація зі світлом завтра

Ua ru
Дата публікації: 19 січня 2026 20:46
Відключення світла в Одесі 20 січня 2024: аварійні вимкнення та погодинні графіки
Спасо-Преображенський собор вночі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У вівторок, 20 січня, по всій Україні діятимуть погодинні графіки відключень електроенергії та обмеження потужності. В Одеській області ситуація значно складніша — через пошкодження енергомереж у частині регіону, зокрема в Одесі, застосовуватимуть аварійні вимкнення світла. Там, де це можливо, електропостачання подають відповідно до чітко визначеного графіка.

Про це повідомили на офіційному сайті Укренерго. 

Реклама
Читайте також:

Аварійні відключення світла

Через важку ситуацію в енергосистемі в області діють аварійні відключення світла. Варто зазначити, що в деяких районах Одещини вже впроваджено планові графіки. Однак перевести на них весь регіон поки що неможливо. Тож мешканцям радять ощадливо використовувати електроенергію. Дізнатися, чи діють у вас аварійні відключення і до якої конкретної групи належить ваш будинок, можна на сайті оператора системи розподілу, ввівши свою адресу або з чат-боту.

Графіки відключення світла в Одесі

Що стосується графіків відключення світла в Одесі, то на сьогоднішній день вони не діють, оскільки в місті поки що застосовуються стабілізаційні відключення. Енергетики працюють цілодобово щоб дати електрику якомога більшій кількості городян. Повернення до чітких графіків може бути найближчим часом, якщо обладнання не виходитиме з ладу.

Як дізнатися час відновлення електроенергії

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що може змінити ситуацію зі світлом в Одесі. Також ми писали, що на Одещині проблеми з мережами, через що частина абонентів без світла.

Одеса Одеська область Новини Одеси відключення світла світло графіки відключень світла
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації