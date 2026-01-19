Відключення світла в Одесі 20 січня 2024: аварійні вимкнення та погодинні графіки

Спасо-Преображенський собор вночі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У вівторок, 20 січня, по всій Україні діятимуть погодинні графіки відключень електроенергії та обмеження потужності. В Одеській області ситуація значно складніша — через пошкодження енергомереж у частині регіону, зокрема в Одесі, застосовуватимуть аварійні вимкнення світла. Там, де це можливо, електропостачання подають відповідно до чітко визначеного графіка.

Про це повідомили на офіційному сайті Укренерго.

Аварійні відключення світла

Через важку ситуацію в енергосистемі в області діють аварійні відключення світла. Варто зазначити, що в деяких районах Одещини вже впроваджено планові графіки. Однак перевести на них весь регіон поки що неможливо. Тож мешканцям радять ощадливо використовувати електроенергію. Дізнатися, чи діють у вас аварійні відключення і до якої конкретної групи належить ваш будинок, можна на сайті оператора системи розподілу, ввівши свою адресу або з чат-боту.

Графіки відключення світла в Одесі

Що стосується графіків відключення світла в Одесі, то на сьогоднішній день вони не діють, оскільки в місті поки що застосовуються стабілізаційні відключення. Енергетики працюють цілодобово щоб дати електрику якомога більшій кількості городян. Повернення до чітких графіків може бути найближчим часом, якщо обладнання не виходитиме з ладу.

Як дізнатися час відновлення електроенергії

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що може змінити ситуацію зі світлом в Одесі. Також ми писали, що на Одещині проблеми з мережами, через що частина абонентів без світла.