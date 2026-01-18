Мала генерація для Одеси: як місто можуть захистити від блекаутів

Мала електростанція. Фото ілюстративне: asoto.eu

Після ударів по енергетиці Одеса живе в режимі постійних відключень світла. Щоб вийти з кризи, місту потрібна мала, розосереджена генерація, інакше ризики лише зростатимуть.

Про це журналістам Новини.LIVE заявив ексвіцемер Дмитро Жеман.

Чому стара система більше не працює

За його словами, останні місяці показали, наскільки вразливою є міська інфраструктура. Відсутність електрики одразу тягне за собою збої з водою, теплом і транспортом. Одеса залежить від централізованого енергопостачання, яке легко вивести з ладу ударами.

"Якщо генерація зосереджена в одному місці — це легка ціль. Ворог уже навчився бити по таких об’єктах", — зазначив ексвіцемер.

Мала генерація — шанс для міста

Ключовим завданням для Одеси Жеман називає розвиток малої, розосередженої генерації. Йдеться про десятки невеликих джерел живлення, розміщених у різних районах міста.

"Потрібна не одна велика станція, а 10-15 точок додаткової генерації всередині міста. Це набагато складніше знищити", — пояснив він.

Такий підхід, на думку Дмитра Жемана, дозволить зменшити ризик повного блекауту та підтримувати роботу критичної інфраструктури навіть під час атак. За словами ексвіцемера, відкладати зміни більше не можна. Весна має стати часом серйозної підготовки до наступних загроз.

