Главная Одесса Одесса под угрозой блэкаутов — что может изменить ситуацию

Одесса под угрозой блэкаутов — что может изменить ситуацию

Ua ru
Дата публикации 18 января 2026 17:52
Малая генерация для Одессы: как город могут защитить от блэкаутов
Малая электростанция. Фото иллюстративное: asoto.eu

После ударов по энергетике Одесса живет в режиме постоянных отключений света. Чтобы выйти из кризиса, городу нужна малая, рассредоточенная генерация, иначе риски будут только расти.

Об этом журналистам Новини.LIVE заявил экс-вице-мэр Дмитрий Жеман.

Читайте также:

Почему старая система больше не работает

По его словам, последние месяцы показали, насколько уязвима городская инфраструктура. Отсутствие электричества сразу влечет за собой сбои с водой, теплом и транспортом. Одесса зависит от централизованного энергоснабжения, которое легко вывести из строя ударами.

"Если генерация сосредоточена в одном месте — это легкая цель. Враг уже научился бить по таким объектам", — отметил экс-вице-мэр.

Малая генерация — шанс для города

Ключевой задачей для Одессы Жеман называет развитие малой, рассредоточенной генерации. Речь идет о десятках небольших источников питания, размещенных в разных районах города.

"Нужна не одна большая станция, а 10-15 точек дополнительной генерации внутри города. Это гораздо сложнее уничтожить", — пояснил он.

Такой подход, по мнению Дмитрия Жемана, позволит уменьшить риск полного блэкаута и поддерживать работу критической инфраструктуры даже во время атак. По словам экс-вице-мэра, откладывать изменения больше нельзя. Весна должна стать временем серьезной подготовки к следующим угрозам.

Напомним, в Одесской области есть такие места, где нет транспортных каналов. Также мы писали, чем грозит долгий простой электротранспорта в Одессе.

Одесса электроэнергия Одесская область Новости Одессы энергетика свет
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
