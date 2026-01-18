Аварійні відключення світла в Одесі 19 січня

Автівки на неосвіченій дорозі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У понеділок, 19 січня, в Україні діятимуть погодинні графіки відключень світла та обмеження потужності. В Одеській області ситуація складніша, тому у частині регіону, зокрема й в Одесі, застосовують аварійні вимкнення через пошкодження енергомереж, а там де можливо електроенергію подаватимуть за чітким розкладом.

Про це повідомили на офіційному сайті Укренерго.

Графіки відключення світла в Одесі

Якщо ситуація зміниться на краще, то вся Одещина повернеться до стабілізаційних відключення світла, які застосовуватимуть до всіх груп. Перевірити, до якої належить ваш будинок і коли не буде електроенергії, можна на сайті оператора системи розподілу, увівши свою адресу.

Аварійні відключення світла

Зазначимо, що через важку ситуацію в енергосистемі в Одеському регіоні ввели аварійні відключення світла. Під час яких стандартні графіки, опубліковані на офіційному сайті, не діють, тому жителям радять економно використовувати електроенергію.

"Закликаємо бізнес обмежити освітлення фасадів, вивісок, реклам. Радимо клієнтам, коли є світло, не вмикати одночасно енергоємні прилади, а користуватися ними по черзі. Це допоможе уникнути нових аварій та забезпечити більш тривалі періоди світла у наших оселях", — написали в ДТЕК Одеські електромережі.

Як дізнатися час відновлення електроенергії

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, у деякі райони Одеської області електрику неможливо доставити до споживачів через зруйновані мережі. Також ми писали, що 18 січня, Росія знову вдарила по енергетичній інфраструктурі Одеської області.