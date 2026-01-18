Аварийные отключения света в Одессе 19 января

Машины на невежественной дороге. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В понедельник, 19 января, в Украине будут действовать почасовые графики отключений света и ограничения мощности. В Одесской области ситуация сложнее, поэтому в части региона, в том числе и в Одессе, применяют аварийные отключения из-за повреждения энергосетей, а там где возможно электроэнергию будут подавать по четкому расписанию.

Об этом сообщили на официальном сайте Укрэнерго.

Графики отключения света в Одессе

Если ситуация изменится к лучшему, то вся Одесская область вернется к стабилизационным отключениям света, которые будут применять ко всем группам. Проверить, к которой принадлежит ваш дом и когда не будет электроэнергии, можно на сайте оператора системы распределения, введя свой адрес.

Аварийные отключения света

Отметим, что из-за тяжелой ситуации в энергосистеме в Одесском регионе ввели аварийные отключения света. Во время которых стандартные графики, опубликованные на официальном сайте, не действуют, поэтому жителям советуют экономно использовать электроэнергию.

"Призываем бизнес ограничить освещение фасадов, вывесок, реклам. Советуем клиентам, когда есть свет, не включать одновременно энергоемкие приборы, а пользоваться ими по очереди. Это поможет избежать новых аварий и обеспечить более длительные периоды света в наших домах", — написали в ДТЭК Одесские электросети.

Как узнать время возобновления подачи электроэнергии

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, в некоторые районы Одесской области электричество невозможно доставить к потребителям из-за разрушенных сетей. Также мы писали, что 18 января, Россия снова ударила по энергетической инфраструктуре Одесской области.