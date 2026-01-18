Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Графики отключения света — какая ситуация будет завтра в Одессе

Графики отключения света — какая ситуация будет завтра в Одессе

Ua ru
Дата публикации 18 января 2026 20:46
Аварийные отключения света в Одессе 19 января
Машины на невежественной дороге. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В понедельник, 19 января, в Украине будут действовать почасовые графики отключений света и ограничения мощности. В Одесской области ситуация сложнее, поэтому в части региона, в том числе и в Одессе, применяют аварийные отключения из-за повреждения энергосетей, а там где возможно электроэнергию будут подавать по четкому расписанию.

Об этом сообщили на официальном сайте Укрэнерго.

Реклама
Читайте также:

Графики отключения света в Одессе

Если ситуация изменится к лучшему, то вся Одесская область вернется к стабилизационным отключениям света, которые будут применять ко всем группам. Проверить, к которой принадлежит ваш дом и когда не будет электроэнергии, можно на сайте оператора системы распределения, введя свой адрес.

Аварийные отключения света

Отметим, что из-за тяжелой ситуации в энергосистеме в Одесском регионе ввели аварийные отключения света. Во время которых стандартные графики, опубликованные на официальном сайте, не действуют, поэтому жителям советуют экономно использовать электроэнергию.

"Призываем бизнес ограничить освещение фасадов, вывесок, реклам. Советуем клиентам, когда есть свет, не включать одновременно энергоемкие приборы, а пользоваться ими по очереди. Это поможет избежать новых аварий и обеспечить более длительные периоды света в наших домах", — написали в ДТЭК Одесские электросети.

Как узнать время возобновления подачи электроэнергии

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

  • сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • чат-бота в Telegram;
  • личных сообщений в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, в некоторые районы Одесской области электричество невозможно доставить к потребителям из-за разрушенных сетей. Также мы писали, что 18 января, Россия снова ударила по энергетической инфраструктуре Одесской области.

Одесса Одесская область Новости Одессы отключения света свет графики отключений света
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации