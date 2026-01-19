Отключение света в Одессе 20 января 2024: аварийные отключения и почасовые графики

Графики отключений в Одессе — какая ситуация со светом завтра
Во вторник, 20 января, по всей Украине будут действовать почасовые графики отключений электроэнергии и ограничения мощности. В Одесской области ситуация значительно сложнее — из-за повреждения энергосетей в части региона, в частности в Одессе, будут применять аварийные отключения света. Там, где это возможно, электроснабжение подают в соответствии с четко определенным графиком.
Об этом сообщили на официальном сайте Укрэнерго.
Аварийные отключения света
Через сложную ситуацию в энергосистеме области действуют аварийные отключения электроэнергии. Стоит отметить, что в некоторых районах Одесской области уже внедрены плановые графики. Однако перевести на них весь регион пока невозможно. Поэтому жителям рекомендуют экономно использовать электроэнергию. Узнать, действуют ли у вас аварийные отключения и к какой конкретной группе относится ваш дом, можно на сайте оператора системы распределения, введя свой адрес или через чат-бот.
Графики отключения света в Одессе
Что касается графиков отключения электроэнергии в Одессе, то на сегодняшний день они не действуют, поскольку в городе пока применяются стабилизационные отключения. Энергетики работают круглосуточно, чтобы обеспечить электричеством как можно больше жителей. Возвращение к четким графикам может произойти в ближайшее время, если оборудование не выйдет из строя.
Как узнать время восстановления электроэнергии
Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:
- сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
- чат-бота в Telegram;
- личных сообщений в Facebook;
- подать заявку на сайте ДТЭК.
