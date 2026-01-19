Отключение света в Одессе 20 января 2024: аварийные отключения и почасовые графики

Спасо-Преображенский собор ночью. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Во вторник, 20 января, по всей Украине будут действовать почасовые графики отключений электроэнергии и ограничения мощности. В Одесской области ситуация значительно сложнее — из-за повреждения энергосетей в части региона, в частности в Одессе, будут применять аварийные отключения света. Там, где это возможно, электроснабжение подают в соответствии с четко определенным графиком.

Об этом сообщили на официальном сайте Укрэнерго.

Реклама

Читайте также:

Аварийные отключения света

Через сложную ситуацию в энергосистеме области действуют аварийные отключения электроэнергии. Стоит отметить, что в некоторых районах Одесской области уже внедрены плановые графики. Однако перевести на них весь регион пока невозможно. Поэтому жителям рекомендуют экономно использовать электроэнергию. Узнать, действуют ли у вас аварийные отключения и к какой конкретной группе относится ваш дом, можно на сайте оператора системы распределения, введя свой адрес или через чат-бот.

Графики отключения света в Одессе

Что касается графиков отключения электроэнергии в Одессе, то на сегодняшний день они не действуют, поскольку в городе пока применяются стабилизационные отключения. Энергетики работают круглосуточно, чтобы обеспечить электричеством как можно больше жителей. Возвращение к четким графикам может произойти в ближайшее время, если оборудование не выйдет из строя.

Как узнать время восстановления электроэнергии

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, мы сообщали о том, что может изменить ситуацию со светом в Одессе. Также мы писали, что в Одесской области проблемы с сетями, из-за чего часть абонентов без света.