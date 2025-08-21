Графіки відключень світла на завтра, 22 серпня, в Одесі - прогнози від ДТЕК та Укренерго щодо ситуації з електрикою

Графіки відключень в Одесі — коли завтра буде світло
В енергосистемі України ще можуть виникати перебої з постачанням електрики. Але завтра, у п'ятницю, 22 серпня, в Одесі запроваджувати обмеження подачі світла не планують.
Такий висновок можна зробити з того, що ні ДТЕК, ні Укренерго не попереджали про обмеження.
Споживання зросло
Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання. Сьогодні, 21 серпня, станом на 09:30 воно було на 1,3% вищим, ніж в цей же час попереднього дня — у середу. Причина — хмарна погода у частині західних та північних областей. Це зумовлює нижчу ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне зростання рівня енергоспоживання із загальної мережі.
Де дізнатися графіки
Якщо відключення все ж запровадять, то енергетики попередять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. У ДТЕК закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.
Як дізнатися час відновлення світла
Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:
- сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");
- чат-бота у Telegram;
- приватних повідомлень у Facebook;
- подати заявку на сайті ДТЕК.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про вартість електроенергії у серпні в Одесі. А також про тариф на УБПТ у поточному місяці.
