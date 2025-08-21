Графики отключений света на завтра, 22 августа, в Одессе - прогнозы от ДТЭК и Укрэнерго по ситуации с электричеством

Графики отключений в Одессе — когда завтра будет свет
В энергосистеме Украины еще могут возникать перебои с поставками электричества. Но завтра, в пятницу, 22 августа, в Одессе вводить ограничения подачи света не планируют.
Такой вывод можно сделать из того, что ни ДТЭК, ни Укрэнерго не предупреждали об ограничениях.
Потребление выросло
Потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к росту. Сегодня, 21 августа, по состоянию на 09:30 оно было на 1,3% выше, чем в это же время предыдущего дня — в среду. Причина — облачная погода в части западных и северных областей. Это приводит к более низкой эффективности работы бытовых солнечных электростанций и соответствующий рост уровня энергопотребления из общей сети.
Где узнать графики
Если отключение все же введут, то энергетики предупредят заранее. Проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. В ДТЭК призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.
Как узнать время восстановления света
Время восстановления света можно узнать с помощью:
- сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
- чат-бота в Telegram;
- личных сообщений в Facebook;
- подать заявку на сайте ДТЭК.
