11 жовтня в Одесі не буде відключень електроенергії — ситуація стабільна

Графіки відключень в Одесі на завтра — коли буде світло
Завтра, у суботу, 11 жовтня, в Одесі не передбачається жодних відключень електроенергії — ні запланованих, ні аварійних. Енергетики працюють безперервно, щоб усунути наслідки пошкоджень, викликаних недавніми атакми.
Про це свідчить відсутність офіційних повідомлень від Укренерго та ДТЕК.
Де дізнатися графіки
Споживання електроенергії в Україні стабільно високе. Сьогодні воно відповідає сезонним показникам. У ДТЕК нагадують, що якщо ситуація зміниться, про відключення повідомлять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті оператора системи розподілу. Там будуть доступні графіки, якщо обмеження все ж введуть.
Як дізнатися час відновлення електроенергії
Дізнатися, коли з’явиться світло — можна кількома способами з:
- сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");
- чат-бота у Telegram;
- приватних повідомлень у Facebook;
- подати заявку на сайті ДТЕК.
Нагадаємо, ми повідомляли про те, чи буде Миколаївщина зі світлом цієї зими. Також ми писали про те, коли в Одесі дадуть опалення.
Читайте Новини.LIVE!