Головна Одеса Графіки відключень в Одесі на завтра — коли буде світло

Графіки відключень в Одесі на завтра — коли буде світло

Ua ru
Дата публікації: 10 жовтня 2025 20:32
11 жовтня в Одесі не буде відключень електроенергії — ситуація стабільна
Люди на вулиці в Одесі вночі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Завтра, у суботу, 11 жовтня, в Одесі не передбачається жодних відключень електроенергії — ні запланованих, ні аварійних. Енергетики працюють безперервно, щоб усунути наслідки пошкоджень, викликаних недавніми атакми.

Про це свідчить відсутність офіційних повідомлень від Укренерго та ДТЕК.

Де дізнатися графіки

Споживання електроенергії в Україні стабільно високе. Сьогодні воно відповідає сезонним показникам. У ДТЕК нагадують, що якщо ситуація зміниться, про відключення повідомлять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті оператора системи розподілу. Там будуть доступні графіки, якщо обмеження все ж введуть.

Як дізнатися час відновлення електроенергії

Дізнатися, коли з’явиться світло — можна кількома способами з:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, чи буде Миколаївщина зі світлом цієї зими. Також ми писали про те, коли в Одесі дадуть опалення.
  

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
