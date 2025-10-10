11 октября в Одессе не будет отключений электроэнергии - ситуация стабильная

Графики отключений в Одессе на завтра — когда будет свет
Завтра, в субботу, 11 октября, в Одессе не предвидится никаких отключений электроэнергии — ни запланированных, ни аварийных. Энергетики работают непрерывно, чтобы устранить последствия повреждений, вызванных недавними атаками.
Об этом свидетельствует отсутствие официальных сообщений от Укрэнерго и ДТЭК.
Где узнать графики
Потребление электроэнергии в Украине стабильно высокое. Сегодня оно отвечает сезонным показателям. В ДТЭК напоминают, что если ситуация изменится, об отключении сообщат заранее. Проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте оператора системы распределения. Там будут доступны графики, если ограничения все же введут.
Как узнать время восстановления электроэнергии
Узнать, когда появится свет — можно несколькими способами с:
- сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
- чат-бота в Telegram;
- личных сообщений в Facebook;
- подать заявку на сайте ДТЭК.
