11 октября в Одессе не будет отключений электроэнергии - ситуация стабильная

Люди на улице в Одессе ночью. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Завтра, в субботу, 11 октября, в Одессе не предвидится никаких отключений электроэнергии — ни запланированных, ни аварийных. Энергетики работают непрерывно, чтобы устранить последствия повреждений, вызванных недавними атаками.

Об этом свидетельствует отсутствие официальных сообщений от Укрэнерго и ДТЭК.

Где узнать графики

Потребление электроэнергии в Украине стабильно высокое. Сегодня оно отвечает сезонным показателям. В ДТЭК напоминают, что если ситуация изменится, об отключении сообщат заранее. Проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте оператора системы распределения. Там будут доступны графики, если ограничения все же введут.

Как узнать время восстановления электроэнергии

Узнать, когда появится свет — можно несколькими способами с:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

