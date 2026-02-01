Відключення світла на Одещині 2 лютого: що зміниться

Будинки в Одесі без світла. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У понеділок, 2 лютого, по всій Україні запровадять погодинні відключення електроенергії через пошкодження енергетичних об’єктів. В Одеській області одночасно діятимуть стабілізаційні та аварійні відключення.

Про це повідомляють на офіційному сайті Укренерго та ДТЕК.

Реклама

Читайте також:

Як дізнатися, коли з'явиться електроенергія

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Графіки відключення світла: ситуація в Одесі

Найскладніша ситуація залишається в Одеському, Ізмаїльському, Болградському та Білгород-Дністровському районах, зокрема в Одесі. За інформацією енергетиків, мережі фізично не може передати необхідний обсяг електроенергії, тому продовжують діяти аварійні відключення без графіків.

У районах, де технічний стан мереж дозволяє, застосовують стабілізаційні відключення за погодинними графіками. Вони запроваджені через дефіцит генерації електроенергії після масованих атак ворога.

Через високе навантаження у вечірні години значна частина мешканців та бізнесу області може одночасно залишатися без світла.

Нагадаємо, масштабний збій в енергосистемі України міг бути диверсією з боку невизнаного Придністров’я. Також ми писали, що деякі одесити до завтра залишилися без води.