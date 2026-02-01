Відключення світла на Одещині 2 лютого: що зміниться

Графіки відключення світла — яка ситуація в Одесі буде завтра
У понеділок, 2 лютого, по всій Україні запровадять погодинні відключення електроенергії через пошкодження енергетичних об’єктів. В Одеській області одночасно діятимуть стабілізаційні та аварійні відключення.
Про це повідомляють на офіційному сайті Укренерго та ДТЕК.
Як дізнатися, коли з'явиться електроенергія
Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:
- сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");
- чат-бота у Telegram;
- приватних повідомлень у Facebook;
- подати заявку на сайті ДТЕК.
Графіки відключення світла: ситуація в Одесі
Найскладніша ситуація залишається в Одеському, Ізмаїльському, Болградському та Білгород-Дністровському районах, зокрема в Одесі. За інформацією енергетиків, мережі фізично не може передати необхідний обсяг електроенергії, тому продовжують діяти аварійні відключення без графіків.
У районах, де технічний стан мереж дозволяє, застосовують стабілізаційні відключення за погодинними графіками. Вони запроваджені через дефіцит генерації електроенергії після масованих атак ворога.
Через високе навантаження у вечірні години значна частина мешканців та бізнесу області може одночасно залишатися без світла.
Нагадаємо, масштабний збій в енергосистемі України міг бути диверсією з боку невизнаного Придністров’я. Також ми писали, що деякі одесити до завтра залишилися без води.
