Отключение света в Одесской области 2 февраля: что изменится

Дома в Одессе без света. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В понедельник, 2 февраля, по всей Украине введут почасовые отключения электроэнергии из-за повреждения энергетических объектов. В Одесской области одновременно будут действовать стабилизационные и аварийные отключения.

Об этом сообщается на официальном сайте Укрэнерго и ДТЭК.

Как узнать, когда появится электроэнергия

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Графики отключения света: ситуация в Одессе

Самая сложная ситуация остается в Одесском, Измаильском, Болградском и Белгород-Днестровском районах, в том числе в Одессе. По информации энергетиков, сети физически не может передать необходимый объем электроэнергии, поэтому продолжают действовать аварийные отключения без графиков.

В районах, где техническое состояние сетей позволяет, применяют стабилизационные отключения по почасовым графикам. Они введены из-за дефицита генерации электроэнергии после массированных атак врага.

Из-за высокой нагрузки в вечерние часы значительная часть жителей и бизнеса области может одновременно оставаться без света.

Напомним, масштабный сбой в энергосистеме Украины мог быть диверсией со стороны непризнанного Приднестровья. Также мы писали, что некоторые одесситы до завтра остались без воды.