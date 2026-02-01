Отключение света в Одесской области 2 февраля: что изменится

Графики отключения света — какая ситуация в Одессе будет завтра
В понедельник, 2 февраля, по всей Украине введут почасовые отключения электроэнергии из-за повреждения энергетических объектов. В Одесской области одновременно будут действовать стабилизационные и аварийные отключения.
Об этом сообщается на официальном сайте Укрэнерго и ДТЭК.
Как узнать, когда появится электроэнергия
Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:
- сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
- чат-бота в Telegram;
- личных сообщений в Facebook;
- подать заявку на сайте ДТЭК.
Графики отключения света: ситуация в Одессе
Самая сложная ситуация остается в Одесском, Измаильском, Болградском и Белгород-Днестровском районах, в том числе в Одессе. По информации энергетиков, сети физически не может передать необходимый объем электроэнергии, поэтому продолжают действовать аварийные отключения без графиков.
В районах, где техническое состояние сетей позволяет, применяют стабилизационные отключения по почасовым графикам. Они введены из-за дефицита генерации электроэнергии после массированных атак врага.
Из-за высокой нагрузки в вечерние часы значительная часть жителей и бизнеса области может одновременно оставаться без света.
Напомним, масштабный сбой в энергосистеме Украины мог быть диверсией со стороны непризнанного Приднестровья. Также мы писали, что некоторые одесситы до завтра остались без воды.
Читайте Новини.LIVE!