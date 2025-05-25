Відключення світла в Одесі 26 травня — актуальна ситуація

Будинок в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У понеділок, 26 травня, мешканці Одеси та області можуть не хвилюватися — графіки погодинних відключень світла наразі не заплановані. Водночас енергетики просять споживачів економно користуватися електроенергією, особливо ввечері.

Про це свідчить відсутність офіційних повідомлень від Укренерго та ДТЕК

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Де дізнатися графіки

У ДТЕК нагадують: якщо ситуація зміниться, про відключення повідомлять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті оператора системи розподілу. Там будуть доступні графіки, якщо обмеження все ж введуть.

Як дізнатися час відновлення електроенергії

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, у червні ціна на електроенергію для одеситів залишиться стабільною, підіймати тарифи поки не планують. Також повідомляли, що в перший місяць літа великі мобільні оператори не планують нових підвищень цін.