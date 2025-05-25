Отключение света в Одессе 26 мая — актуальная ситуация

Дом в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В понедельник, 26 мая, жители Одессы и области могут не волноваться — графики почасовых отключений света пока не запланированы. В то же время энергетики просят потребителей экономно пользоваться электроэнергией, особенно вечером.

Об этом свидетельствует отсутствие официальных сообщений от Укрэнерго и ДТЭК.

Реклама

Читайте также:

Где узнать графики

В ДТЭК напоминают: если ситуация изменится, об отключении сообщат заранее. Проверить, к какой группе относится ваш дом, можно на сайте оператора системы распределения. Там будут доступны графики, если ограничения все же введут.

Как узнать время восстановления подачи электроэнергии

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, в июне цена на электроэнергию для одесситов останется стабильной, поднимать тарифы пока не планируют. Также сообщали, что в первый месяц лета крупные мобильные операторы не планируют новых повышений цен.