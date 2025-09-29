Планові відключення електроенергії в Одесі 29 вересня не очікуються — Укренерго і ДТЕК

Нічний Пасаж в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Фахівці продовжують усувати наслідки пошкоджень, завданих ракетними ударами. За офіційною інформацією, 29 вересня в Одесі не передбачено планових відключень електроенергії.

Про це свідчить відсутність офіційних повідомлень від Укренерго та ДТЕК.

Де дізнатися графіки

Споживання електроенергії зростає. Станом на ранок воно більше на 10,3%, ніж попереднього робочого дня у п'ятницю. У ДТЕК нагадують, що якщо ситуація зміниться, про відключення повідомлять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті оператора системи розподілу. Там будуть доступні графіки, якщо обмеження все ж введуть.

Як дізнатися час відновлення електроенергії

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

