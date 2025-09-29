Видео
Україна
Графики отключения света в Одессе — как будут действовать завтра

Графики отключения света в Одессе — как будут действовать завтра

Ua ru
Дата публикации 29 сентября 2025 20:32
Плановые отключения электроэнергии в Одессе 29 сентября не ожидаются - Укрэнерго и ДТЭК
Ночной Пассаж в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Специалисты продолжают устранять последствия повреждений, нанесенных ракетными ударами. По официальной информации, 29 сентября в Одессе не предусмотрено плановых отключений электроэнергии.

Об этом свидетельствует отсутствие официальных сообщений от Укрэнерго и ДТЭК.

Читайте также:

Где узнать графики

Потребление электроэнергии растет. По состоянию на утро оно больше на 10,3%, чем в предыдущий рабочий день в пятницу. В ДТЭК напоминают, что если ситуация изменится, об отключении сообщат заранее. Проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте оператора системы распределения. Там будут доступны графики, если ограничения все же введут.

Как узнать время восстановления электроэнергии

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

  • сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • чат-бота в Telegram;
  • личных сообщений в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, мы сообщали о том, сколько одесситы будут платить за содержание домов в новом месяце. Также мы писали сколько будет стоить проезд в общественном транспорте Одессы с октября.

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
