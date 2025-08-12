Графіки відключень світла на завтра, 13 липня, в Одесі - прогнози від ДТЕК та Укренерго щодо ситуації з електрикою

Графіки відключення світла в Одесі — які прогнози на завтра
Ситуація в енергосистемі країни ще залишається нестабільною після атак з боку РФ. А відновлення вимагає певного часу. Однак завтра, усереду, 13 серпня, в Одесі запроваджувати обмеження подачі світла не планують.
Такий висновок можна зробити з того, що ні ДТЕК, ні Укренерго не попереджали про обмеження.
Споживання електроенергії знизилося
Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зниження. Сьогодні, 12 серпня, станом на 9:30, воно було на 5,1% нижчим, ніж в цей же час попереднього дня – у понеділок. Причина – встановлення ясної погоди на всій території України, що зумовлює високу ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне зменшення рівня енергоспоживання із загальної мережі.
Де дізнатися графіки
Якщо відключення все ж запровадять, то енергетики попередять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. У ДТЕК закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.
Як дізнатися час відновлення світла
Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:
- сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");
- чат-бота у Telegram;
- приватних повідомлень у Facebook;
- подати заявку на сайті ДТЕК.
