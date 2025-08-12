Графики отключений света на завтра, 13 июля, в Одессе - прогнозы от ДТЭК и Укрэнерго по ситуации с электричеством

Одесса ночью. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Ситуация в энергосистеме страны еще остается нестабильной после атак со стороны РФ. А восстановление требует определенного времени. Однако завтра, в среду, 13 августа, в Одессе вводить ограничения подачи света не планируют.

Такой вывод можно сделать из того, что ни ДТЭК, ни Укрэнерго не предупреждали об ограничении.

Потребление электроэнергии снизилось

Потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к снижению. Сегодня, 12 августа, по состоянию на 9:30, оно было на 5,1% ниже, чем в это же время предыдущего дня — в понедельник. Причина — установление ясной погоды на всей территории Украины, что обусловливает высокую эффективность работы бытовых солнечных электростанций и соответствующее уменьшение уровня энергопотребления из общей сети.

Где узнать графики

Если отключение все же введут, то энергетики предупредят заранее. Проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. В ДТЭК призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.

Как узнать время восстановления света

Время восстановления света можно узнать с помощью:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

