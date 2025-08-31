Чи будуть відключення світла 01.09 в Одесі та де дивитись графіки

Графіки відключення світла в Одесі — які прогнози на завтра
Після обстрілів енергетики відновлюють мережі пошкоджені російськими загарбниками. Попри небезпеку, енергосистема витримує, тож на 1 вересня в Одесі графіків відключень не планують.
Про це свідчить відсутність офіційних повідомлень від Укренерго та ДТЕК.
Де дізнатися графіки
У ДТЕК нагадують, що якщо ситуація зміниться, про відключення повідомлять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті оператора системи розподілу. Там будуть доступні графіки, якщо обмеження все ж введуть.
Як дізнатися час відновлення електроенергії
Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:
- сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");
- чат-бота у Telegram;
- приватних повідомлень у Facebook;
- подати заявку на сайті ДТЕК.
Нагадаємо, Росія завдала удару одразу по чотирьох енергетичних об’єктах в регіоні, у сусідньому з Одесою Чорноморську понад 29 тисяч абонентів залишилися без світла. Також ми повідомляли, що для одеситів жодних різких стрибків цін на мобільний зв’язок із 1 вересня не прогнозуються.
