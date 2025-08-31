Відео
Популярні запити

Відео

Головна Одеса Графіки відключення світла в Одесі — які прогнози на завтра

Графіки відключення світла в Одесі — які прогнози на завтра

Ua ru
Дата публікації: 31 серпня 2025 20:38
Чи будуть відключення світла 01.09 в Одесі та де дивитись графіки
Будинок в Одесі без світла. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Після обстрілів енергетики відновлюють мережі пошкоджені російськими загарбниками. Попри небезпеку, енергосистема витримує, тож на 1 вересня в Одесі графіків відключень не планують. 

Про це свідчить відсутність офіційних повідомлень від Укренерго та ДТЕК.

Де дізнатися графіки

У ДТЕК нагадують, що якщо ситуація зміниться, про відключення повідомлять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті оператора системи розподілу. Там будуть доступні графіки, якщо обмеження все ж введуть.

Як дізнатися час відновлення електроенергії

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, Росія завдала удару одразу по чотирьох енергетичних об’єктах в регіоні, у сусідньому з Одесою Чорноморську понад 29 тисяч абонентів залишилися без світла. Також ми повідомляли, що для одеситів жодних різких стрибків цін на мобільний зв’язок із 1 вересня не прогнозуються.   

Одеса Одеська область Новини Одеси ДТЕК світло графіки відключень світла
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
