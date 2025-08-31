Будут ли отключения света 01.09 в Одессе и где смотреть графики

Дом в Одессе без света. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

После обстрелов энергетики восстанавливают сети, поврежденные российскими захватчиками. Несмотря на опасность, энергосистема выдерживает, поэтому на 1 сентября в Одессе графиков отключений не планируют.

Об этом свидетельствует отсутствие официальных сообщений от Укрэнерго и ДТЭК.

Реклама

Читайте также:

Где узнать графики

В ДТЭК напоминают, что если ситуация изменится, об отключении сообщат заранее. Проверить, к какой группе относится ваш дом, можно на сайте оператора системы распределения. Там будут доступны графики, если ограничения все же введут.

Как узнать время возобновления подачи электроэнергии

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, Россия нанесла удар сразу по четырем энергетическим объектам в регионе, в соседнем с Одессой Черноморске более 29 тысяч абонентов остались без света. Также мы сообщали, что для одесситов никаких резких скачков цен на мобильную связь с 1 сентября не прогнозируются .