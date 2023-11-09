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Граната замість оплати — на Одещині стався вибух

9 листопада 2023 15:50
оновлено: 16:51
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Граната замість оплати — на Одещині стався вибух
Граната в руках. Фото: Pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

На Одещині чоловік кинув гранату в водія мікроавтобусу замість оплати проїзду. Після інциденту чоловік, одягнений у військову форму, зник.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції.

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Фото з місця подій. Фото: Національна поліція

Деталі інциденту

Трагедія трапилася в селищі Сергіївка Одеської області. В ході слідства встановлено, що водій вантажівки підібрав чоловіка у військовій формі. Автостопник почав вимагати у водія та його пасажира гроші, а пізніше дістав гранату і висмикнув чеку, що призвело до вибуху.

Які наслідки вибуху

В результаті вибуху гранати тілесних ушкоджень зазнав пасажир, який в тяжкому стані був ушпиталений. 

Наразі із затриманим працюють слідчі задля встановлення повних обставин події.

Нагадаємо, у Чехії суд заарештував переселенця з Одеси за знущання з власної дружини. Садист після сварки сильно побив свою другу половинку, потім засунув їй у піхву запалену петарду.

Нагадаємо, в Одесі працівниця благодійного фонду вбила свого чоловіка. Правоохоронці повідомляють, що вона протягом довгого часу потерпала від домашнього насилля.




 

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