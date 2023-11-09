Граната замість оплати — на Одещині стався вибух

Граната в руках. Фото: Pixabay

На Одещині чоловік кинув гранату в водія мікроавтобусу замість оплати проїзду. Після інциденту чоловік, одягнений у військову форму, зник.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції.

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Фото з місця подій. Фото: Національна поліція

Фото з місця подій. Фото: Національна поліція

Деталі інциденту

Трагедія трапилася в селищі Сергіївка Одеської області. В ході слідства встановлено, що водій вантажівки підібрав чоловіка у військовій формі. Автостопник почав вимагати у водія та його пасажира гроші, а пізніше дістав гранату і висмикнув чеку, що призвело до вибуху.

Які наслідки вибуху

В результаті вибуху гранати тілесних ушкоджень зазнав пасажир, який в тяжкому стані був ушпиталений.

Наразі із затриманим працюють слідчі задля встановлення повних обставин події.

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