Граната замість оплати — на Одещині стався вибух
На Одещині чоловік кинув гранату в водія мікроавтобусу замість оплати проїзду. Після інциденту чоловік, одягнений у військову форму, зник.
Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції.
Деталі інциденту
Трагедія трапилася в селищі Сергіївка Одеської області. В ході слідства встановлено, що водій вантажівки підібрав чоловіка у військовій формі. Автостопник почав вимагати у водія та його пасажира гроші, а пізніше дістав гранату і висмикнув чеку, що призвело до вибуху.
Які наслідки вибуху
В результаті вибуху гранати тілесних ушкоджень зазнав пасажир, який в тяжкому стані був ушпиталений.
Наразі із затриманим працюють слідчі задля встановлення повних обставин події.
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