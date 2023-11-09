Граната вместо оплаты — в Одесской области произошел взрыв
В Одесской области мужчина бросил гранату в водителя микроавтобуса вместо оплаты проезда. После инцидента мужчина, одетый в военную форму, скрылся.
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции.
Детали инцидента
Трагедия произошла в поселке Сергеевка Одесской области. В ходе следствия установлено, что водитель грузовика подобрал мужчину в военной форме. Автостопщик потребовал у водителя и его пассажира деньги, а позже достал гранату и выдернул чеку, что привело к взрыву.
Какие последствия взрыва
В результате взрыва гранаты телесные повреждения получил пассажир, который в тяжелом состоянии был госпитализирован.
В настоящее время с задержанным работают следователи по установлению полных обстоятельств происшествия.
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