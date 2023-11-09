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Граната вместо оплаты — в Одесской области произошел взрыв

9 ноября 2023 15:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Граната вместо оплаты — в Одесской области произошел взрыв
Граната в руках. Фото: Pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одесской области мужчина бросил гранату в водителя микроавтобуса вместо оплаты проезда. После инцидента мужчина, одетый в военную форму, скрылся.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции.

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Детали инцидента

Трагедия произошла в поселке Сергеевка Одесской области. В ходе следствия установлено, что водитель грузовика подобрал мужчину в военной форме. Автостопщик потребовал у водителя и его пассажира деньги, а позже достал гранату и выдернул чеку, что привело к взрыву.

Какие последствия взрыва

В результате взрыва гранаты телесные повреждения получил пассажир, который в тяжелом состоянии был госпитализирован.

В настоящее время с задержанным работают следователи по установлению полных обстоятельств происшествия.

Напомним, в Чехии суд арестовал переселенца из Одессы за издевательство над собственной женой. Садист после ссоры сильно избил свою вторую половинку, затем сунул ей во влагалище зажженную петарду.

Напомним, в Одессе работница благотворительного фонда убила своего супруга. Правоохранители сообщают, что она долгое время страдала от домашнего насилия.



 

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