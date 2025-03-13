Військовий з Одеси зберігав вдома осколкові гранати — вирок суду

Граната у руці. Фото ілюстративне: Shutterstock

Військовий з Одеси зберігав вдома бойові гранати, проте правоохоронці його в цьому викрили. І лише завдяки щирому каяттю на суді службовець отримав лише умовний вирок.

Про це ми дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

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Подробиці справи

Правоохоронці знайшли вдома у військового ручну гранату RG-4 та корпус осколкової РГН. Одесит розповів, що, повернувшись із ротації у березні минулого року, він випадково виявив ці два небезпечні пристрої у власній сумці. Однак чоловік побоявся повідомити про це власному командуванню чи поліції, тому просто зберігав їх у старій печі.

Що вирішив суд

Одесита визнали винним за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (Зберігання зброї, вибухових речовин або пристроїв). Проте чоловік на суді щиро розкаявся, тому його звільнили від трьох років ув'язнення за санкцією статті з іспитовим терміном на один рік. Також він має сплатити 3183 гривні державі за процесуальні витрати.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про вирок чоловіку, який відмовився проходити ВЛК. А також про морпіха, якого судили за торгівлю гранатою та коноплями.