Военный из Одессы хранил дома осколочные гранаты — приговор суда

Гранаты с фронта хранил дома — в Одессе судили военного
Военный из Одессы хранил дома боевые гранаты, однако правоохранители его в этом разоблачили. И только благодаря искреннему раскаянию на суде служащий получил лишь условный приговор.
Об этом мы узнали из Единого реестра судебных решений.
Подробности дела
Правоохранители нашли дома у военного ручную гранату RG-4 и корпус осколочной РГН. Одессит рассказал, что, вернувшись с ротации в марте прошлого года, он случайно обнаружил эти два опасных устройства в собственной сумке. Однако мужчина побоялся сообщить об этом собственному командованию или полиции, поэтому просто хранил их в старой печи.
Что решил суд
Одессита признали виновным по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (Хранение оружия, взрывчатых веществ или устройств). Однако мужчина на суде искренне раскаялся, поэтому его освободили от трех лет заключения по санкции статьи с испытательным сроком на 1 год. Также он должен заплатить 3183 гривны государству за процессуальные издержки.
Напомним, недавно мы писали о приговоре мужчине, который отказался проходить ВВК. А также о морпехе, которого судили за торговлю гранатой и коноплей.
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