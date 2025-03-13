Военный из Одессы хранил дома осколочные гранаты — приговор суда

Граната в руке. Фото иллюстративное: Shutterstock

Военный из Одессы хранил дома боевые гранаты, однако правоохранители его в этом разоблачили. И только благодаря искреннему раскаянию на суде служащий получил лишь условный приговор.

Об этом мы узнали из Единого реестра судебных решений.

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Подробности дела

Правоохранители нашли дома у военного ручную гранату RG-4 и корпус осколочной РГН. Одессит рассказал, что, вернувшись с ротации в марте прошлого года, он случайно обнаружил эти два опасных устройства в собственной сумке. Однако мужчина побоялся сообщить об этом собственному командованию или полиции, поэтому просто хранил их в старой печи.

Что решил суд

Одессита признали виновным по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (Хранение оружия, взрывчатых веществ или устройств). Однако мужчина на суде искренне раскаялся, поэтому его освободили от трех лет заключения по санкции статьи с испытательным сроком на 1 год. Также он должен заплатить 3183 гривны государству за процессуальные издержки.

Напомним, недавно мы писали о приговоре мужчине, который отказался проходить ВВК. А также о морпехе, которого судили за торговлю гранатой и коноплей.