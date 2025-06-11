Греція підтримує роль Одеси в об'єднанні Європи

Прем'єр-міністр Греції, Кіріакос Міцотакіс під час саміту в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Одеса знову стала майданчиком не лише для дипломатичних зустрічей, а й для глибоких історичних і символічних звернень. Адже саме в тут у ХІХ столітті було засновано "Філікі Етерія" — революційну організацію, яка поклала початок грецькому визвольному руху. Історичне коріння спільної боротьби за свободу надає нинішній війні глибшого символічного значення.

Про це заявив прем'єр-міністр Греції, Кіріакос Міцотакіс під час саміту “UKRAINE SOUTHEAST EUROPE SUMMIT” в Одесі.

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Значення Одеси для Греції

Одеса має особливе значення для Греції — як колиска національного відродження. Гасло "Свобода або смерть", що лунало тут понад два століття тому, знову набуло актуальності. Сьогодні Південна Пальміра, зараз постає як місто спротиву — символ незламності й боротьби за свободу. Прем’єр-міністр Греції зауважив що его вразила Алея Героїв де він покладав квіти. Тільки там він побачив глибину трагедії, яку українці переживають щодня через жорстоку війну, розв’язану Росією.

"Люди щодня гинуть, борючись за незалежність своєї країни — те, що ми ніколи не повинні забувати. Ці атаки грубо порушують міжнародне право. І саме тому Греція з першого дня підтримувала і підтримуватиме Україну — дипломатично, фінансово, військово та гуманітарно. Ви маєте невід’ємне право на самозахист", — зазначив прем'єр-міністр Греції, Кіріакос Міцотакіс.

Прем'єр-міністр Греції, Кіріакос Міцотакіс, про значення Одеси для Греції. Фото: Новини.LIVE

Разом із тим, грецький лідер наголосив на необхідності руху до миру — не поверхневого, не компромісного, а справедливого. Він висловив переконання, що припинення вогню має бути не поступкою агресору, а першим етапом на шляху до тривалого врегулювання.

Одесу з'єднають з Європою

Що до майбутнього Одеси, прем'єр-міністр вважає що вона може стати частиною як у новій європейській архітектурі. Так місто може відіграти ключову роль у проєкті, який об’єднає Чорноморський регіон з Балканами та іншими частинами ЄС.

"Я уявляю Одесу на одному кінці амбіційного, комплексного проєкту з'єднання, який почнеться в порту Олександрівському, пройде через Варну, Констанцу та досягне Одеси. Він включатиме транспорт, залізничне сполучення, електрику, газопроводи, і це буде проєкт, який забезпечить додатковий коридор з'єднання для українських, та інших транспортних мереж", — зазначив прем'єр-міністр Греції.

Саміту "UKRAINE SOUTHEAST EUROPE SUMMIT" в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Греція була і залишатиметься серед тих країн, які наполегливо підтримують європейську інтеграцію України. Цей процес, має глибше значення, ніж просто політична декларація — йдеться про реальне покращення життя, безпеку та довгострокову стабільність. Участь Одеси в таких проєктах, як згаданий коридор, — це не лише питання економіки, а й підтвердження незворотності українського курсу.

Раніше ми писали, що безпека Одеси це членство в ЄС та НАТО. А також, про те що після виборів у Молдові Одеса може бути під загрозою.