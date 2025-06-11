Греция поддерживает роль Одессы в объединении Европы

Премьер-министр Греции, Кириакос Мицотакис во время саммита в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Одесса снова стала площадкой не только для дипломатических встреч, но и для глубоких исторических и символических обращений. Ведь именно здесь в ХІХ веке была основана "Филики Этерия" — революционная организация, положившая начало греческому освободительному движению. Исторические корни совместной борьбы за свободу придает нынешней войне более глубокое символическое значение.

Об этом заявил премьер-министр Греции, Кириакос Мицотакис во время саммита "UKRAINE SOUTHEAST EUROPE SUMMIT" в Одессе.

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Значение Одессы для Греции

Одесса имеет особое значение для Греции — как колыбель национального возрождения. Лозунг "Свобода или смерть", звучавший здесь более двух веков назад, вновь приобрел актуальность. Сегодня Южная Пальмира, сейчас предстает как город сопротивления — символ несокрушимости и борьбы за свободу. Премьер-министр Греции отметил, что его поразила Аллея Героев, где он возлагал цветы. Только там он увидел глубину трагедии, которую украинцы переживают ежедневно из-за жестокой войны, развязанной Россией.

"Люди ежедневно гибнут, борясь за независимость своей страны — то, что мы никогда не должны забывать. Эти атаки грубо нарушают международное право. И именно поэтому Греция с первого дня поддерживала и будет поддерживать Украину — дипломатически, финансово, военно и гуманитарно. Вы имеете неотъемлемое право на самозащиту", — отметил премьер-министр Греции, Кириакос Мицотакис.

Премьер-министр Греции, Кириакос Мицотакис, о значении Одессы для Греции. Фото: Новини.LIVE

Вместе с тем, греческий лидер подчеркнул необходимость движения к миру — не поверхностного, не компромиссного, а справедливого. Он выразил убеждение, что прекращение огня должно быть не уступкой агрессору, а первым этапом на пути к длительному урегулированию.

Одессу соединят с Европой

Что касается будущего Одессы, премьер-министр считает, что она может стать частью как в новой европейской архитектуре. Так город может сыграть ключевую роль в проекте, который объединит Черноморский регион с Балканами и другими частями ЕС.

"Я представляю Одессу на одном конце амбициозного, комплексного проекта соединения, который начнется в порту Александровском, пройдет через Варну, Констанцу и достигнет Одессы. Он будет включать транспорт, железнодорожное сообщение, электричество, газопроводы, и это будет проект, который обеспечит дополнительный коридор соединения для украинских и других транспортных сетей", — отметил премьер-министр Греции.

Саммита "UKRAINE SOUTHEAST EUROPE SUMMIT" в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Греция была и будет оставаться среди тех стран, которые настойчиво поддерживают европейскую интеграцию Украины. Этот процесс имеет более глубокое значение, чем просто политическая декларация — речь идет о реальном улучшении жизни, безопасности и долгосрочной стабильности. Участие Одессы в таких проектах, как упомянутый коридор, — это не только вопрос экономики, но и подтверждение необратимости украинского курса.

Ранее мы писали, что безопасность Одессы это членство в ЕС и НАТО. А также, о том, что после выборов в Молдове Одесса может быть под угрозой.