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Главная Одесса Одесса часть новой европейской архитектуры, — премьер Греции

Одесса часть новой европейской архитектуры, — премьер Греции

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Дата публикации 11 июня 2025 21:26
Греция поддерживает роль Одессы в объединении Европы
Премьер-министр Греции, Кириакос Мицотакис во время саммита в Одессе. Фото: Новини.LIVE
Ключові моменти Значение Одессы для Греции Одессу соединят с Европой

Одесса снова стала площадкой не только для дипломатических встреч, но и для глубоких исторических и символических обращений. Ведь именно здесь в ХІХ веке была основана "Филики Этерия" революционная организация, положившая начало греческому освободительному движению. Исторические корни совместной борьбы за свободу придает нынешней войне более глубокое символическое значение.

Об этом заявил премьер-министр Греции, Кириакос Мицотакис во время саммита "UKRAINE SOUTHEAST EUROPE SUMMIT" в Одессе.

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Значение Одессы для Греции

Одесса имеет особое значение для Греции  как колыбель национального возрождения. Лозунг "Свобода или смерть", звучавший здесь более двух веков назад, вновь приобрел актуальность. Сегодня Южная Пальмира, сейчас предстает как город сопротивления  символ несокрушимости и борьбы за свободу. Премьер-министр Греции отметил, что его поразила Аллея Героев, где он возлагал цветы. Только там он увидел глубину трагедии, которую украинцы переживают ежедневно из-за жестокой войны, развязанной Россией.

"Люди ежедневно гибнут, борясь за независимость своей страны то, что мы никогда не должны забывать. Эти атаки грубо нарушают международное право. И именно поэтому Греция с первого дня поддерживала и будет поддерживать Украину  дипломатически, финансово, военно и гуманитарно. Вы имеете неотъемлемое право на самозащиту",  отметил премьер-министр Греции, Кириакос Мицотакис.

прем'єр-міністр Греції, Кіріакос Міцотакіс.
Премьер-министр Греции, Кириакос Мицотакис, о значении Одессы для Греции. Фото: Новини.LIVE

Вместе с тем, греческий лидер подчеркнул необходимость движения к миру  не поверхностного, не компромиссного, а справедливого. Он выразил убеждение, что прекращение огня должно быть не уступкой агрессору, а первым этапом на пути к длительному урегулированию.

Одессу соединят с Европой

Что касается будущего Одессы, премьер-министр считает, что она может стать частью как в новой европейской архитектуре. Так город может сыграть ключевую роль в проекте, который объединит Черноморский регион с Балканами и другими частями ЕС.

"Я представляю Одессу на одном конце амбициозного, комплексного проекта соединения, который начнется в порту Александровском, пройдет через Варну, Констанцу и достигнет Одессы. Он будет включать транспорт, железнодорожное сообщение, электричество, газопроводы, и это будет проект, который обеспечит дополнительный коридор соединения для украинских и других транспортных сетей",  отметил премьер-министр Греции.

саміт в Одесі
Саммита "UKRAINE SOUTHEAST EUROPE SUMMIT" в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Греция была и будет оставаться среди тех стран, которые настойчиво поддерживают европейскую интеграцию Украины. Этот процесс имеет более глубокое значение, чем просто политическая декларация  речь идет о реальном улучшении жизни, безопасности и долгосрочной стабильности. Участие Одессы в таких проектах, как упомянутый коридор,  это не только вопрос экономики, но и подтверждение необратимости украинского курса.

Ранее мы писали, что безопасность Одессы это членство в ЕС и НАТО. А также, о том, что после выборов в Молдове Одесса может быть под угрозой.

Одесса Греция Украина Новости Одессы война в Украине
Виктория Яслык - редактор
Автор:
Виктория Яслык
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