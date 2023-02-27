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Гроші брав, а товар не відправляв: в Одесі налагодили схему "продажу" павербанків

27 лютого 2023 14:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одесі налагодили шахрайську схему "продажу" павербанків
Свій "офіс" зловмисник розгорнув в СІЗО
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одесі поліцейські викрили уродженця Кривого Рогу в шахрайстві. Він через інтернет "продавав" павербанки. 

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області. 

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41-річний правопорушник діяв у місцях позбавлення волі, куди потрапив на сім років за крадіжку, грабіж та шахрайство. Чоловік ошукав щонайменше десятьох громадян.

Правоохоронці встановили, що чоловік за допомогою смартфона розмістив в Інтернеті фейкове оголошення щодо продажу павербанків "Xiaomi" за ціною 1000 гривень. Втім, для доставлення покупцю було необхідно сплатити передплату в розмірі 50 відсотків від вартості товару. Коли ж "продавець" отримував гроші на телефон, то припиняв спілкування. 

"Поліцейські вилучили у фігуранта чорнові записи та мобільний телефон, з якого він здійснював протиправні дії. За наявністю достатніх доказів, які зібрали правоохоронці, слідчі повідомили йому про підозру у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві) з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиненому повторно. Цей злочин передбачений ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України і карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років", — повідомила слідча у справі Марина Алєксєєнко.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення рф на територію України громадяни почали отримувати фінансову допомогу. Аферисти взялися закидати людей шахрайськими повідомленнями з пропозицією заповнити онлайн-заявку та одразу ж отримати гроші. 

Також зловмисники часто вдаються до схеми, яку можна назвати "дзвінок з фінансової установи". Вони представляються працівниками або службою безпеки, приміром, банку і заявляють адресату про ті чи інші проблеми з його рахунком, грошима, депозитами. Як не стати жертвою шахраїв читайте в матеріалі.

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