В Одесі налагодили шахрайську схему "продажу" павербанків

Гроші брав, а товар не відправляв: в Одесі налагодили схему "продажу" павербанків
В Одесі поліцейські викрили уродженця Кривого Рогу в шахрайстві. Він через інтернет "продавав" павербанки.
Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.
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41-річний правопорушник діяв у місцях позбавлення волі, куди потрапив на сім років за крадіжку, грабіж та шахрайство. Чоловік ошукав щонайменше десятьох громадян.
Правоохоронці встановили, що чоловік за допомогою смартфона розмістив в Інтернеті фейкове оголошення щодо продажу павербанків "Xiaomi" за ціною 1000 гривень. Втім, для доставлення покупцю було необхідно сплатити передплату в розмірі 50 відсотків від вартості товару. Коли ж "продавець" отримував гроші на телефон, то припиняв спілкування.
"Поліцейські вилучили у фігуранта чорнові записи та мобільний телефон, з якого він здійснював протиправні дії. За наявністю достатніх доказів, які зібрали правоохоронці, слідчі повідомили йому про підозру у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві) з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиненому повторно. Цей злочин передбачений ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України і карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років", — повідомила слідча у справі Марина Алєксєєнко.
Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення рф на територію України громадяни почали отримувати фінансову допомогу. Аферисти взялися закидати людей шахрайськими повідомленнями з пропозицією заповнити онлайн-заявку та одразу ж отримати гроші.
Також зловмисники часто вдаються до схеми, яку можна назвати "дзвінок з фінансової установи". Вони представляються працівниками або службою безпеки, приміром, банку і заявляють адресату про ті чи інші проблеми з його рахунком, грошима, депозитами. Як не стати жертвою шахраїв читайте в матеріалі.