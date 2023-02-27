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Деньги брал, а товар не отправлял: в Одессе наладили схему "продажи" павербанков

27 февраля 2023 14:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одессе наладили мошенническую схему "продажи" павербанков
Свой "офис" злоумышленник развернул в СИЗО
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одессе полицейские разоблачили уроженца Кривого Рога в мошенничестве. Он через интернет "продавал" павербанки.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.

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41-летний правонарушитель действовал в местах лишения свободы, куда попал на семь лет за кражу, грабеж и мошенничество. Мужчина обманул по меньшей мере десять граждан.

Правоохранители установили, что мужчина с помощью смартфона разместил в Интернете фейковое объявление о продаже павербанков "Xiaomi" по цене 1000 гривен. Впрочем, для доставки покупателю было необходимо оплатить подписку в размере 50 процентов от стоимости товара. Когда продавец получал деньги на телефон, то прекращал общение.

"Полицейские изъяли у фигуранта черновые записи и мобильный телефон, с которого он совершал противоправные действия. По наличию достаточных доказательств, собранных правоохранителями, следователи сообщили ему о подозрении в завладении чужим имуществом путем обмана (мошенничестве) с использованием электронно-вычислительной техники, совершенном повторно. Это преступление предусмотрено ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины и наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет", — сообщила следователь по делу Марина Алексеенко.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения россии на территорию Украины граждане начали получать финансовую помощь. Аферисты принялись обвинять людей в мошеннических сообщениях с предложением заполнить онлайн-заявку и сразу получить деньги.

Также злоумышленники часто прибегают к схеме, которую можно назвать "звонок из финансового учреждения". Они представляются работниками или службой безопасности, например, банка и заявляют адресату о тех или иных проблемах с его счетом, деньгами, депозитами. Как не стать жертвой мошенников читайте в материале.

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