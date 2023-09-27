"Гроші виділили, а побудують після війни": на що в Одесі планують витратити 20 мільйонів

Сесія Одеської міської ради. Фото: Одеська міська рада

В сквері навколо будівлі обласної адміністрації, який скоро стане парком "Слави та Волі", з’явиться меморіал загиблим воїнам. Передбачено встановлення скляних споруд, Водоспаду сліз та Дзвону пам’яті. Втім, до кінця війни вони не з’являться.

Про це Новини.LIVE дізнались на сесії Одеської міської ради.

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Загалом на сквер планують виділити 20 мільйонів гривень. З них 3,6 мільйона вже витратили.

"Скляні споруди не передбачаються виготовляти до кінця воєнного часу. Ці кошти передбачені насамперед на інженерію, це водопостачання та водовідведення, на електропостачання та інші елементи благоустрою. Крім того, у цих коштах передбачено дві споруди: Водоспад сліз та Дзвін пам'яті та підставки під ці скляні споруди. Монітори та скляні споруди ніхто під час війни не робитиме", — повідомив віцемер Одеси Олександр Філатов.

Меморіал на честь захисників будується в частині, яка дотична до вулиці Канатної. Він матиме назву "Борцям за Україну".

Перейменування в Одесі

Нагадаємо, в парку Перемоги з’явиться алея на честь Служби безпеки України. Прапор СБУ замайорить вже 1 жовтня. Як називаються інші алеї, читайте в матеріалі.

Крім того, в Одесі триває процес декомунізації назв вулиць. Історико-топонімічна комісія ухвалила рішення щодо перейменування вулиці Бочарова, що у Пересипському районі, на честь Героя України В'ячеслава Бувалкіна.