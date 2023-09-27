"Деньги выделили, а построят после войны": на что в Одессе планируют потратить 20 миллионов

Сессия Одесского городского совета. Фото: Одесский городской совет

В сквере вокруг здания областной администрации, которое скоро станет парком "Славы и Воли", появится мемориал погибшим воинам. Предусмотрена установка стеклянных сооружений, водопада слез и колокола памяти. Впрочем, к концу войны они не появятся.

Об этом Новини.LIVE узнали на сессии Одесского городского совета.

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В общей сложности на сквер планируют выделить 20 миллионов гривен. Из них 3,6 миллиона уже потратили.

"Стеклянные сооружения не предполагаются производить до конца военного времени. Эти средства предусмотрены прежде всего на инженерию, это водоснабжение и водоотвод, на электроснабжение и другие элементы благоустройства. Кроме того, в этих средствах предусмотрено два сооружения: Водопад слез и Колокол памяти и подставки под эти стеклянные сооружения. Мониторы и стеклянные сооружения никто во время войны не будет делать", — сообщил вице мер Одессы Александр Филатов.

Мемориал в честь защитников строится в части, касающейся улицы Канатной. Он будет называться "Борцам за Украину".

Переименование в Одессе

Напомним, в парке Победы появится аллея в честь Службы безопасности Украины. Флаг СБУ развевается уже 1 октября. Как называются другие аллеи, читайте в материале.

Кроме того, в Одессе идет процесс декоммунизации названий улиц. Историко-топонимическая комиссия приняла решение о переименовании улицы Бочарова в Пересыпском районе в честь Героя Украины Вячеслава Бувалкина.