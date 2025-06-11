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Головна Одеса Гроші за вступ — затримано одеського викладача

Гроші за вступ — затримано одеського викладача

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Дата публікації: 11 червня 2025 11:07
Одеський викладач вимагав з дівчини гроші за вступ до колежду - корупціонера затримано
Затримання фігуранта. Фото: Головне управління Національної поліції в Одеській області

Викладач одного з одеських коледжів вимагав з дівчини гроші за допомогу зі вступом до навчального закладу. Однак під час отримання коштів його було затримано, чоловіку загрожує ув'язнення.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

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Подробиці справи

За даними слідства, викладач одного з одеських коледжів обіцяв дівчині за хабар вплинути на членів приймальної комісії. Після оплати вони мали не створювати їй штучних перешкод при вступі і зарахувати до навчального закладу. За свої "послуги" він просив 1 500 доларів, проте згодом знизив суму до 1 000 доларів. Поліцейські затримали чоловіка у службовому кабінеті, щойно той отримав обіцяні кошти. Їх слідчі вилучили як речові докази.

Яке покарання загрожує

Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України. (зловживання впливом). Йому загрожує від 2 до 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про співробітника ТЦК, який за хабарі допомагав ухилянтам. А також про помічницю судді, котра закривала справи за гроші.

Одеса освіта корупція хабар Новини Одеси
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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