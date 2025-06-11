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Главная Одесса Деньги за поступление — задержан одесский преподаватель

Деньги за поступление — задержан одесский преподаватель

Ua en ru
Дата публикации 11 июня 2025 11:07
Одесский преподаватель требовал с девушки деньги за поступление в колледж - коррупционер задержан
Задержание фигуранта. Фото: Главное управление Национальной полиции в Одесской области

Преподаватель одного из одесских колледжей требовал с девушки деньги за помощь с поступлением в учебное заведение. Однако во время получения средств он был задержан, мужчине грозит заключение.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

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Подробности дела

По данным следствия, преподаватель одного из одесских колледжей обещал девушке за взятку повлиять на членов приемной комиссии. После оплаты они должны были не создавать ей искусственных препятствий при поступлении и зачислить ее в учебное заведение. За свои "услуги" он просил 1 500 долларов, однако впоследствии снизил сумму до 1 000 долларов. Полицейские задержали мужчину в служебном кабинете, как только тот получил обещанные средства. Их следователи изъяли в качестве вещественных доказательств.

Какое наказание грозит

Фигуранту сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление влиянием). Ему грозит от 2 до 5 лет лишения свободы.

Напомним, недавно мы писали о сотруднике ТЦК, который за взятки помогал уклонистам. А также о помощнице судьи, которая закрывала дела за деньги.

Одесса образование коррупция взятка Новости Одессы
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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