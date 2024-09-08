Де зберігати урожай овочів та фруктів в умовах війни

Яблука на прилавку. Фото: Новини.LIVE

Війна в Україні суттєво вплинула на збереження врожаю овочів та фруктів, особливо через постійні перебої з електроенергією. Для фермерів питання ефективного зберігання агропродукції стає все актуальнішим, оскільки генератори, хоча й забезпечують роботу складів, суттєво збільшують витрати.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю Новини.LIVE розповів заступник голови Комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики Степан Чернявський.

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Складнощі на підприємствах

За його словами, складнощі з електропостачанням через російські обстріли особливо відчуваються на підприємствах, які потребують спеціальних температурних режимів для збереження овочів та фруктів. Наразі більшість аграрних підприємств адаптувалися до умов, встановивши генератори.

"Проблема з електроенергією є, але ми працюємо над її вирішенням. Підприємці купують генератори, а держава створила умови, щоб це було вигідніше — зокрема, звільнивши від сплати ПДВ на генератори", — зазначає Чернявський.

Попри такі заходи, генератори не вирішують усіх проблем. Зростання вартості палива та додаткові витрати на обслуговування обладнання збільшують собівартість продукції. Це може вплинути на подорожчання продуктів на ринку, особливо на овочі та фрукти, що потребують особливих умов зберігання.

Овочі прийдеться імпортувати

Фермери також стикаються з проблемою зберігання фруктів, таких як яблука та груші, які потребують підтримки високого рівня вологості, низької температури та темряви. Постійні блекаути ускладнюють цей процес навіть за наявності генераторів, що призводить до збільшення залежності від закордонної продукції. Окрім цього, за словами Степана Чернявського, через окупацію частини території України ті господарства, що зараз працюють на внутрішній ринок, не можуть повністю забезпечити українців. За його прогнозами, Україні доведеться більше покладатися на імпорт, що може ще більше підвищити ціни на агропродукцію.