Где хранить урожай овощей и фруктов в условиях войны

Яблоки на прилавке. Фото: Новини.LIVE

Война в Украине существенно повлияла на сохранение урожая овощей и фруктов, особенно из-за постоянных перебоев с электроэнергией. Для фермеров вопрос эффективного хранения агропродукции становится все более актуальным, поскольку генераторы хотя и обеспечивают работу складов, существенно увеличивают затраты.

Об этом в эксклюзивном интервью Новини.LIVE рассказал заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики Степан Чернявский.

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Сложности на предприятиях

По его словам, сложности с электроснабжением из-за российских обстрелов особенно ощущаются на предприятиях, требующих специальных температурных режимов для сохранения овощей и фруктов. В настоящее время большинство аграрных предприятий адаптировались к условиям, установив генераторы.

"Проблема с электроэнергией есть, но мы работаем над ее решением. Предприниматели покупают генераторы, а государство создало условия, чтобы это было выгоднее — в частности, освободив от уплаты НДС на генераторы", — отмечает Чернявский.

Несмотря на такие меры, генераторы не решают всех проблем. Рост стоимости топлива и дополнительные расходы по обслуживанию оборудования увеличивают себестоимость продукции. Это может повлиять на подорожание продуктов на рынке, особенно на овощи и фрукты, требующие особых условий хранения.

Овощи придется импортировать

Фермеры также сталкиваются с проблемой хранения фруктов, таких как яблоки и груши, которые нуждаются в поддержании высокого уровня влажности, низкой температуры и тьмы. Постоянные блэкауты затрудняют этот процесс даже при наличии генераторов, что приводит к увеличению зависимости от зарубежной продукции. Кроме этого, по словам Степана Чернявского, из-за оккупации части территории Украины те хозяйства, которые сейчас работают на внутренний рынок, не могут полностью обеспечить украинцев. По его прогнозам, Украине придется больше полагаться на импорт, что может еще больше повысить цены на агропродукцию.