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Як нічний обстріл вплинув на енергосистему Одещини

8 травня 2023 13:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Як нічний обстріл вплинув на енергосистему Одещини
Енергетики ремонтують високовольтні лінії. Фото: ДТЕК
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Енергетична система стабільна попри нічний масований обстріл. Ні в Одеській, ні в Київській областях, не зафіксовано пошкоджень енергетичної інфраструктури. Втім відключення торкнулись прифронтових регіонів.

Про це повідомляє Міненерго.

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Відновлення електропостачання

Енергетики працюють над відновленням електропостачання там, де безпекова ситуація цього дозволяє. На щастя, вже зафіксовано відновлення світла для понад 24,5 тисячі споживачів протягом доби.

Споживачі в областях, які зазнали відключення, можуть сподіватися на відновлення електропостачання найближчим часом. Зокрема, у Харківській області населений пункт Гракове знову зможе користуватися електрикою після того, як залишався без світла від минулого року. На Дніпропетровщині енергетики відновили світло споживачам, які були відключені після нещодавнього масованого ракетного обстрілу.

Вночі ворог запустив по Одещині 8 крилатих ракет. Втім частина з них самоліквідувалась й не долетіла.

Зазначимо, російські військові, застосовуючи заборонені міжнародним правом засоби ведення війни, завдали ракетних ударів по об'єктах цивільної та туристичної інфраструктури в населених пунктах Одеського та Білгород-Дністровського районів. Прокурори розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

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