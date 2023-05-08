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Как ночной обстрел повлиял на энергосистему Одесчины

8 мая 2023 13:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Как ночной обстрел повлиял на энергосистему Одесчины
Энергетики ремонтируют высоковольтные линии. Фото: ДТЭК
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Энергетическая система стабильна, несмотря на ночной массированный обстрел. Ни в Одесской, ни в Киевской областях не зафиксированы повреждения энергетической инфраструктуры. Впрочем, отключения коснулись прифронтовых регионов.

Об этом сообщает Минэнерго.

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Восстановление электроснабжения

Энергетики работают над восстановлением электроснабжения там, где ситуация безопасности этого позволяет. К счастью, уже зафиксировано восстановление света для более 24,5 тысячи потребителей в течение суток.

Потребители в областях, подвергшихся отключению, могут надеяться на возобновление электроснабжения в ближайшее время. В частности, в Харьковской области населенный пункт Граково снова сможет пользоваться электричеством после того, как оставался без света с прошлого года. В Днепропетровской области энергетики восстановили свет потребителям, которые были отключены после недавнего массированного ракетного обстрела.

Ночью враг запустил по Одесской области 8 крылатых ракет. Впрочем, часть из них самоликвидировалась и не долетела.

Отметим, российские военные, применяя запрещенные международным правом средства ведения войны, нанесли ракетные удары по объектам гражданской и туристической инфраструктуры в населенных пунктах Одесского и Белгород-Днестровского районов. Прокуроры начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

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