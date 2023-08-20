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Як підприємствам оформити бронювання працівників, — роз'яснення ОВА

20 серпня 2023 07:00
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст
Як підприємствам оформити бронювання працівників
Навчання військових. Фото: Новини.LIVE
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

В Одеській ОВА назвали вимоги, яким мають відповідати підприємства, щоб оформити бронювання своїх працівників. Враховуються, зокрема, й податкові відрахування.

Про це журналістам Новини.LIVE заявив заступник голови Одеської ОВА Дмитро Радулов.

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В Одеської області вже понад 3 тисячі працівників  отримали бронювання на випадок мобілізації. За словами Дмитра Радулова, на бронювання можуть розраховувати підприємства, що виконують мобілізаційні завдання. Також до цього переліку входять установи, що є критично важливими для регіону.

"Аби підприємство мало змогу оформити бронювання, треба передусім, щоб його визнали критично важливим. Для цього є низка вимог, які необхідно виконати. Зокрема: заробітна плата має бути не нижче, ніж у 4-му кварталі 2021 року по регіону, сплачено понад 1,5 млн євро податків за минулий рік та експортний виторг має бути понад 32 млн євро", — зазначив Дмитро Радулов.

Також він додав, що є особливі вимоги й до IT-компаній: вони обов’язково повинні бути резидентами Дія-City.

Зазначимо, чинним законодавством передбачено, що підприємство може забронювати до 50% від кількості військовозобов’язаних.

Нагадаємо, аграрні підприємства Одещини мають можливість бронювати працівників від можливої мобілізації. Для цього їхня діяльність має відповідати принаймні трьом із шести встановлених критеріїв. 

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