Как предприятиям оформить бронирование работников

Обучение военных. Фото: Новини.LIVE

В Одесской ОВА назвали требования, которым должны соответствовать предприятия, чтобы оформить бронирование своих работников. Учитываются, в том числе, и налоговые вычеты.

Об этом журналистам Новини.LIVE заявил заместитель председателя Одесской ОВА Дмитрий Радулов.

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В Одесской области уже более 3 тысяч работников получили бронирование на случай мобилизации. По словам Дмитрия Радулова, на бронирование могут рассчитывать предприятия, выполняющие мобилизационные задания. Также в этот перечень входят учреждения, критически важные для региона.

"Чтобы предприятие имело возможность оформить бронирование, нужно в первую очередь, чтобы его сочли критически важным. Для этого есть ряд требований, которые необходимо выполнить. В частности: заработная плата должна быть не ниже, чем в 4-м квартале 2021 года по региону, уплачено более 1,5 млн евро налогов за прошлый год и экспортная выручка должна быть более 32 млн евро", — отметил Дмитрий Радулов.

Также он добавил, что есть особые требования и к IT-компаниям: они обязательно должны быть резидентами Дия-Сити.

Сегодня действующим законодательством предусмотрено, что предприятие может забронировать до 50% от количества военнообязанных.

Напомним, аграрные предприятия Одесчины имеют возможность бронировать работников от возможной мобилизации. Для этого их деятельность должна соответствовать, по крайней мере, трем из шести установленных критериев.