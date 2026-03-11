Компенсація за зруйноване житло, як рахують виплати

Пошкоджені квартири. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Українці, чиє житло знищила або пошкодила війна, можуть отримати компенсацію від держави. Її розмір залежить від площі житла, вартості квадратного метра та регіону. Для різних типів житла діють свої обмеження виплат. Водночас частину пошкоджень можуть фіксувати навіть без доступу до будинку.

Про розмір та розрахунок журналістам Новини.LIVE розповів голова громадської організації "Місто сили" Євген Гілін.

Як рахують виплати

Розмір компенсації визначають за спеціальним алгоритмом. У розрахунок беруть площу житла, його тип та середню вартість квадратного метра. Також застосовують державні індикативи, які уніфікують підхід до оцінки збитків. Через це суми можуть відрізнятися в різних областях. Регіональний фактор впливає на кінцеву суму, адже вартість житла в Україні різна. Голова громадської організації "Місто сили" Євген Гілін пояснив, що розрахунок фактично відбувається автоматично через портал "Дія".

"Розрахунок компенсації відбувається алгоритмом, запрограмованим у порталі "Дія". Основою для цього є оцінка, яку проводить сама людина, що звертається за відшкодуванням. Є певні індикативи для площі житла, вікон і загальної площі, на основі яких і визначається сума компенсації", — пояснив Гілін.

Обмеження площі

Для знищеного житла держава встановила максимальну площу, за яку можуть нарахувати компенсацію. Для квартир це до 150 квадратних метрів, для приватних будинків — до 200 квадратних метрів. Під час розрахунку враховують середню вартість одного квадратного метра. За словами експерта, вона може суттєво відрізнятися залежно від регіону.

"При обрахунку береться інформація про площу житла та вартість квадратного метра. В середньому по тих заявках, які ми бачили, це приблизно 34–36 тисяч гривень за квадратний метр. Але є випадки, де сума становить і 20–25 тисяч гривень, залежно від регіону", — зазначив Євген Гілін.

Компенсація за пошкодження

Для житла, яке не знищене повністю, але пошкоджене, діють окремі ліміти компенсації. Максимальна сума становить до 350 тисяч гривень для квартир і до 500 тисяч гривень для приватних будинків. Якщо будинок розташований у зоні активних бойових дій, його можуть обстежити дистанційно. У такому разі факт руйнування підтверджує спеціальна муніципальна комісія.

"Достатнім доказом може бути зареєстрована в правоохоронних органах заява про обстріл. Але найбільша проблема не у встановленні факту пошкодження, а у його підтвердженні комісією з обстеження знищеного або пошкодженого житла, яку створюють при військових адміністраціях", — підсумував Гілін.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що тисячі українців втратили доступ до житла на окупованих територіях, але досі не мають чіткого механізму компенсації. Найбільше це стосується майна, яке залишилося в Криму та на частині Донеччини і Луганщини після 2014 року. Процес відшкодування пов’язаний із міжнародними рішеннями та складними юридичними процедурами. Водночас фіксація втрат і подання заяв уже зараз може вплинути на можливість отримати компенсацію в майбутньому.

Також ми писали, що українці, які втратили житло через війну, можуть отримати компенсацію через два механізми — державний та міжнародний реєстри збитків. Вони працюють паралельно та враховують виплати один одного. Подати заяву на відшкодування можна онлайн через застосунок "Дія". Водночас для багатьох людей найбільшою перешкодою залишається не процедура, а психологічна готовність оформити документи.